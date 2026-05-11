Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Paça Çorbası'nın artık coğrafi işaretli olduğunu ifade etti.

Başkan Sekmen konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, 'Kadim lezzetimiz Erzurum Paça Çorbası; Erzurum Büyükşehir Belediyemizin girişimleri neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi alarak tescillenmiştir. Bu kadim şehir yalnızca tarihiyle, dadaşlık ruhuyla değil; mutfağıyla, kültürüyle ve köklü medeniyet birikimiyle de Anadolu'nun en güçlü hafızalarından biridir. Erzurum Paça Çorbası'nın tescillenmesi; geçmişimize sahip çıkmanın, kültür mirasımızı korumanın ve şehrimizin değerlerini geleceğe taşımanın önemli bir nişanesidir. Gastronomi turizminde attığımız her adımla birlikte Erzurum'umuzun eşsiz lezzetlerini ülkemize ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Kadim mutfağımıza, kültürümüze ve şehir hafızamıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz' dedi.