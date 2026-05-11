Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tarımsal üretimin korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçedeki tarım alanlarında zararlılara karşı saha çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında çekirgelerin yumurtalarını bıraktığı garsiyat sahalarında çekirge tespit çalışmaları yapılırken, narenciye bahçelerinde ise Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak kontrolleri yapıldı. Teknik ekipler tarafından yapılan kontrollerle zararlı yoğunluğu takip edilirken, üreticilerin ürün kaybı yaşamaması için gerekli uygulamalar sürdürülüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal verimliliğin korunması ve kaliteli üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla saha çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirtti.