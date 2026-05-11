Şırnak'ın Cizre ilçesinde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları eserleri Sevgi Sokak'ta sergiledi. Renkli görüntülerin oluştuğu sergide genç sanatçıların performansı tam not aldı.

Cizre Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen 'Yıl Sonu Resim Sergisi', ilçenin en işlek noktalarından biri olan Sevgi Sokak'ta sanatseverlerle buluştu. Genç yeteneklerin fırça darbeleri ve müzik dinletileriyle birleşen etkinlik, açık hava müzesi atmosferi oluşturdu. Serginin açılışını Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve ilçe protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. Yoğun ilginin gösterildiği programda, öğrencilerin modern sanat ile Cizre'nin tarihi dokusunu harmanladığı tablolar protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından tek tek incelendi.

Sergide konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, sanatın bir toplumun ruhu olduğunu vurgulayarak, ''Bugün burada yalnızca tabloları değil, gençlerimizin sabrını, emeğini ve hayallerini görüyoruz. Güzel Sanatlar Lisemizin hazırladığı bu kıymetli sergi, ilçemizin kültürel zenginliğine önemli katkılar sunuyor. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum'' dedi.

Sanatlarını okul duvarlarının dışına taşıyan öğrenciler, eserlerinin büyük beğeni toplamasının gururunu yaşadı.