MAY Tohum, 2018 yılından beri hayvancılıkta verimliliği ve tarımsal üretimde kaliteyi artırmaya yönelik yürüttüğü 'Hayvancılıkta Kalite Yolculuğu' projesini 2026 yılında da başarıyla sürdürdü.

MAY Tohum, Düzce, Aksaray, Aydın, İzmir, Amasya, Tokat, Afyonkarahisar, Kastamonu, Burdur, Muğla ve Erzincan illerinde, 13 farklı konumda gerçekleştirilen eğitimlerde 2 binin üzerinde çiftçiyle bir araya geldi. Çiftçilere hem hayvancılık hem de tarımsal üretim alanında teknik bilgiler aktarıldı. Hayvancılıkta Kalite Yolculuğu projesi kapsamında düzenlenen eğitimlerde, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen tarafından 'Hayvan Beslenmesi ve Hayvan Sağlığı' konularında kapsamlı eğitimler verildi. Eğitimlerde, kaliteli ve yüksek verimli hayvansal üretim için rasyon hazırlama yöntemleri, mısır kullanımının hayvan beslenmesindeki önemi, hayvan besleme kaynaklı hastalıklarla ilgili önemli bilgiler ile 2 yıldır Türkiye'deki çiftliklerde görülen şap hastalığı ve alınması gereken önlemler üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.

MAY Tohum Ayçiçeği Ürün ve Mısır Teknik Müdürü Burak Uğur ise toplantılarda gerçekleştirdiği sunumlarla çiftçilere mısır yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik teknik bilgiler aktardı. Özellikle silajlık mısır üretiminde doğru çeşit seçimi, yetiştirme teknikleri ve yüksek besleyicilik değerine sahip mısır çeşitlerinin hayvancılık işletmelerine sağladığı katkılar üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sürdürülebilir üretim için finansal okuryazarlık eğitimi

2026 yılı eğitim organizasyonlarında, önceki yıllardan farklı olarak çiftçilerin ekonomik ve finansal süreçlerde daha bilinçli hareket etmelerine katkı sağlamayı hedefleyen 'Finansal Okuryazarlık' eğitimleri de programa dahil edildi. Eğitimlerde üreticilere; bütçe yönetimi, mali planlama, tarımsal yatırım süreçleri ve finansal risk yönetimi konularında farkındalık kazandırılması amaçlandı.

Gerçekleştirilen organizasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Burak Uğur, MAY Tohum'un yalnızca tohum üretimi gerçekleştiren bir şirket olmadığını, aynı zamanda çiftçilerin bilgi birikimini artırmayı ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamayı hedefleyen bir anlayışla hareket ettiğini belirtti. Burak Uğur, '48 yıllık sektör deneyimimiz ve güçlü Ar-Ge altyapımızla çiftçilerimize yüksek performanslı çeşitler sunarken, aynı zamanda onların üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu teknik bilgi desteğini de sağlamaya devam ediyoruz. Hayvancılıkta Kalite Yolculuğu projemiz kapsamında bu yıl da Türkiye'nin farklı bölgelerinde üreticilerimizle bir araya geldik. Hayvan besleme, hayvan sağlığı, mısır yetiştiriciliği ve finansal okuryazarlık gibi konularda gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle üreticilerimizin sürdürülebilir ve verimli üretim yapmalarına katkı sunmayı hedefledik' dedi.

1999 yılından bu yana hibrit mısır ıslahına yatırım yapan MAY Tohum, yüksek verim potansiyeline sahip, çevresel stres şartlarına dayanıklı ve yüksek besleyicilik değerleri sunan silajlık ve danelik mısır çeşitleri geliştiriyor. MAY Silaj platformu altında sunduğu yüksek verimli, kaliteli çeşitleriyle profesyonel hayvancılık işletmelerinin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunan MAY Tohum, çiftçilere yalnızca ürün değil; bilgi, teknik destek ve sürdürülebilir üretim vizyonu da sunmaya devam ediyor.