Şırnak'ın Cizre ilçesinde hac farizasını yerine getirecek olan 139 hacı adayı, Hazreti Nuh Camisi'nde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Cizre ilçesinde düzenlenen uğurlama programında 139 hacı adayı, gözyaşları ve dualar eşliğinde kutsal topraklara yolcu edildi. Hazreti Nuh Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başladı. Törene katılarak hacı adaylarının heyecanına ortak olan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, adayların en güzel yolculuğa çıktıklarını vurguladı. Kaymakam Baycar, 'Peygamber Efendimizi ziyarete gidiyorsunuz, asrı saadetin yaşandığı o müstesna yere ziyarete gidiyorsunuz. Rabbim bu yolculuğunuzu açık eylesin, kabul eylesin, haccınızı selamete erdirsin' dedi.

Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu ise ilden bugün itibarıyla 139 hacıyı uğurladıklarını ifade etti. Yeşiloğlu, 'Kaymakamımızın, ilçe müftülerimizin, din görevlisi hocalarımızın, hacı adaylarımızın da katıldığı programımızı icra ettik. Dua ediyoruz ki hacılarımızı nasıl şu anda uğurluyorsak aynı şekilde görevlerini yapmış bir şekilde vatanlarına, Şırnak'ımıza geri dönerler, kendilerini karşılarız. Hacılarımız rahat ve huzurlu bir şekilde tüm ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için orada tedbirlerini almış durumdadır. Bu yüzden ben ailelerin, yakınların, hacı adaylarımızın yakınlarının müsterih olmalarını istiyorum' diye konuştu.

Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran da ibadet süresince sabırlı olmanın önemine değinerek, 'Kutsal topraklarda sabrı elden bırakmayın. Orada sadece kendiniz için değil, başta zulüm altındaki Gazze halkı olmak üzere tüm İslam aleminin selameti için dualarınızı eksik etmeyin' dedi.

Yapılan toplu duanın ardından otobüslere binen hacı adayları, tekbirler ve salavatlar eşliğinde uğurlandı.