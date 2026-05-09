Antalya'nın Alanya ilçesinde etkisini gösteren yaz havası, sahilleri hareketlendirdi. Yerli ve yabancı turistler güneşli havayı fırsat bilerek plajlara akın etti.

Bahar aylarının son günlerinde hava sıcaklığının 25 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye ulaştığı Alanya'da, özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı yoğun ilgi gördü. Güneşli havayı değerlendiren turistler sahillerde vakit geçirirken, bazı tatilciler denize girerek serinledi, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Akdeniz'in berrak sularında tekne turuna çıkan turistler de keyifli anlar yaşadı. Kiralanan teknelerin güvertesinde güneşlenen tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Yazı aratmayan hava durumları ilçedeki turizm hareketliliğini artırdığı gözlenirken, sahillerde oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Ailesi ile birlikte hafta sonu tatilini plajda geçirmek isteyen Mustafa Erkan, ''Dünyaca ünlü Kleopatra plajında haftasonu keyfini ailemizle birlikte geçirelim dedik. Güzel zamanlar geçiriyoruz. Alanya'nın mutlaka görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum. Herkesi bekliyoruz Alanya'ya'' dedi.