Sivas'ta yaşayan Gülhan Şimşek, çocuklarını büyütebilmek için verdiği yaşam mücadelesiyle takdir topluyor. 10 çocuk ve 16 torun sahibi Şimşek, çocuklarına bakmak için evinin balkonunda yaptığı gözlemeleri satarak başladığı iş hayatında kendi yerini açarak, 'kadınsın yapamazsın' diyenlere inat ayakta durduğunu söyledi.

Sivas'ta yaşayan 53 yaşındaki Gülhan Şimşek hayat mücadelesiyle Anneler Günü öncesi örnek oldu. İlk eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Şimşek, çocuklarını büyütebilmek için ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten de üç çocuk sahibi olan Şimşek, eşinin önceki evliliğinden olan 5 çocuğuna da annelik yaptı. Toplam 10 çocuk ve 16 torun sahibi olan Şimşek, yıllardır ailesi için verdiği mücadeleyle dikkat çekiyor. Çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastane yollarına düşen Şimşek, maddi imkansızlıklar nedeniyle uzun süre çevresinden borç alarak yaşamını sürdürdü. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını anlayan fedakar anne, ilk olarak merdiven ve ev temizliğine gitmeye başladı. Çocuklarının yanında daha fazla vakit geçirmek isteyen Şimşek, daha sonra yufka alıp kendi imkanlarıyla hamur işi yaparak satış yapmaya başladı. Komşularının desteğiyle aldığı malzemelerle evinin balkonunda gözleme yapıp satan Şimşek, zamanla çevresinden gördüğü destek sayesinde kendi iş yerini açmayı başardı. Yaklaşık 12 yıldır hamur işi ürünleri hazırlayıp satan Şimşek, çocuklarını elde ettiği gelirle okutup büyüttüğünü söyledi. Anneler Günü'nde de çalışmaya devam edeceğini belirten Şimşek, 'Anneler Günü kutlu olsun. Tüm annelerimizin ellerinden öperim. Her özel günde olduğu gibi Anneler Günü'nde de iş yerim açık olacak' dedi. 'Kadınsın yapamazsın' diyenlere rağmen ayakta durmayı başardığını ifade eden Şimşek, azmi ve mücadelesiyle birçok kadına örnek oluyor.

'Hayat mücadelem çok zor oldu'

Gülhan Şimşek, geçinmek için çeşitli işler denediğini belirterek, '12 sene oldu Sivas'a geleli. İlk geldiğimde kızlarım hastaydı. O zamanlar hayat mücadelesi çok zordu. Kızlarımı tedavi için Kayseri'ye götürüyordum. Kayseri'ye gitmek, geçinmek ve çocuklarıma bakabilmek için paraya ihtiyacım vardı. 'Ne yapmam lazım' diye düşündüm. Bir komşum bana çok yardımcı oldu. Kendisine bir iş bulmam gerektiğini söyledim. Sürekli borç alarak hastaneye gitmeye ve geçinmeye çalışmanın böyle devam edemeyeceğini anlattım. Kendi emeğimle bir iş yapmak istiyordum. Komşum bana merdiven temizliği yapabileceğimi ya da okuldaki öğretmenlerin evlerine temizliğe gidebileceğimi söyledi. Böylece çocuklarımın öğretmenlerinin evlerine temizliğe gitmeye başladım. Ancak o dönem kızlarım çok hastaydı. Ben işteyken komşularım onları hastaneye götürüyordu. İşimi bitirip eve geldiğimde çocuklarımın hastanede olduğunu öğreniyordum. Bu şekilde çalışmanın zor olacağını anladım ve komşuma, 'benim kızlarımın yanında kalmam lazım' dedim. Kızlarım yufkayı çok severdi. Ben de ne yapabilirim diye düşünürken boş bir arsada yufka yapmaya başladım. Daha sonra komşularımın desteğiyle malzemeler alıp evimin balkonunda gözleme yapmaya başladım. Satışlarım artınca balkonda pişirip dışarıya satış yapmanın yasak olduğunu öğrendim. Bunun üzerine komşumun ve kızlarımın öğretmenlerinin desteğiyle kendi iş yerimi açtım. Çok şükür' dedi.

'Yorulduğumda çocuklarım aklıma geliyor'

Şimşek, sattığı gözlemeler sayesinde çocuklarını okuttuğunu, büyüttüğü ve evlendirdiğini söyleyerek, '12 yıldır tek başıma ayakta duruyorum. Yorulduğumda, gücüm tükendiğinde aklıma çocuklarım geliyor. Ben güçlü durursam onların da beni örnek alacağını düşünüyorum. Kendimi bu düşünceyle motive ediyorum. Bu yüzden hiçbir zaman yıkılmadım, pes etmedim. Her sabah saat 4'te uyanıp iş yerimi açıyorum. Yufkalarımı ve malzemelerimi hazırlıyorum. Misafirlerim gelir diye çayımı da demliyorum. Ardından gözlemelerimi ve katmerlerimi hazırlıyorum. Saat 7 gibi bütün menüm hazır oluyor. Elbette zorlanıyorum ama işimi severek yapıyorum. Bu iş benim sanatım. Yemeklerim çok beğeniliyor. Gücüm yettiği sürece iş yerimi çalıştırmaya devam edeceğim. Kadınlara seslenecek olursam ellerinden ne iş geliyorsa yapsınlar, durmasınlar. Kimseye muhtaç olmasınlar. İş beklemek yerine kendilerine güvensinler ve adım atsınlar. Çocuklarım farklı okullarda okuyordu. Sattığım gözlemeler sayesinde bütün çocuklarımı büyüttüm, okuttum ve evlendirdim. 10 çocuğum var. 8'i evli, 2'si bekar. İş yerimin kazancı bana yetiyor' diye konuştu.

'Anneler Günü kutlu olsun'

Çocuklarından güç alarak bugünlere geldiğini ifade eden Şimşek, 'Anneler Günü kutlu olsun. Tüm annelerimizin ellerinden öperim. Her özel günde olduğu gibi Anneler Günü'nde de iş yerim açık olacak. Güzel lezzetlerimiz var, herkesi beklerim. İlk zamanlarda bana 'sen kadınsın, tek başına iş yeri açma' dediler. Ama ben her zaman kendime inandım ve 'ben yaparım' dedim. Ailemden ve akrabalarımdan destek görmedim ama çocuklarımdan güç alarak bugünlere kadar geldim. Benim 10 çocuğum ve 16 torunum var. Hepsini çok seviyorum. Onların annesi ve babaannesi olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bir anne ve bir büyüğü olarak onların hem annesi hem de babası oldum' şeklinde konuştu.