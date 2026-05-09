Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında teslim alınan küçükbaş hayvanlara yönelik Aydıntepe'de tespit çalışmaları devam ediyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gümüşdamla köyünde üretici Hayrettin Bozkuş'a ait 100 küçükbaş hayvanın küpe, kayıt ve işletme bilgilerini kontrol etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal'ın da katıldığı çalışmada, veteriner hekimlerce hayvanların proje kriterlerine uygunluğu incelendi.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşların gelir düzeyinin artırılması ve köyden kente göçün azaltılması amacıyla yürütülen proje çerçevesinde saha kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

Projeyle küçükbaş hayvan varlığının artırılması, üreticilerin ekonomik yönden desteklenmesi ve kırsalda yaşamın sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.