İl Trafik Komisyonu toplantısında, kentteki trafik düzenlemeleri, ulaşımda karşılaşılan sorunlar ve vatandaşların güvenliğini önceleyen tedbirler ele alındı.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, il genelindeki trafik akışı, yol güvenliği, mevcut ulaşım düzenlemeleri ve ihtiyaç duyulan yeni tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, şehir içi ulaşımda yaşanan aksaklıklar, trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar, sürücü ve yaya güvenliğini artıracak düzenlemeler ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Komisyon üyeleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan uygulamaların sahada daha etkin yürütülmesi için yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Gündem maddelerinin ayrıntılı şekilde konuşulduğu toplantıda, trafik akışının daha düzenli hale getirilmesine yönelik kararlar alındı.