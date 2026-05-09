Bayburt'ta şantiye sahasına gece saatlerinde karnını doyurmaya gelen bir ayı, çevredeki köpeklerin havlamasıyla paniğe kapıldı. Ayının yemeği ağzına alarak kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Tüneli şantiye alanına inen ayı, işçilerin bıraktığı yiyeceğin başına geçti. Etrafı kontrol ettikten sonra yemek yiyen ayı, şantiye çevresindeki 2 köpeğin havlamasıyla irkildi.

Köpeklerin üzerine yönelmesiyle neye uğradığını şaşıran ayı, yerdeki yiyeceği de ağzına alarak kaçtı. O anlar şantiyedeki işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ayının her gece 23.00 ile 00.00 saatleri arasında şantiyeye geldiği, işçilerin de ayının kendilerine zarar vermemesi için alana yiyecek bıraktığı öğrenildi.