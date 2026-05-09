Bayburt'ta şantiye sahasına gece saatlerinde karnını doyurmaya gelen bir ayı, çevredeki köpeklerin havlamasıyla paniğe kapıldı. Ayının yemeği ağzına alarak kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Tüneli şantiye alanına inen ayı, işçilerin bıraktığı yiyeceğin başına geçti. Etrafı kontrol ettikten sonra yemek yiyen ayı, şantiye çevresindeki 2 köpeğin havlamasıyla irkildi.

Köpeklerin üzerine yönelmesiyle neye uğradığını şaşıran ayı, yerdeki yiyeceği de ağzına alarak kaçtı. O anlar şantiyedeki işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bayburt'ta hazır beton tesisleri denetlendi
Ayının her gece 23.00 ile 00.00 saatleri arasında şantiyeye geldiği, işçilerin de ayının kendilerine zarar vermemesi için alana yiyecek bıraktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA