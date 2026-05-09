Kocaeli'de bayram öncesi kolonya geleneğini yaşatmayı sürdüren aile işletmesi, 79 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. Kolonyacı Hikmet olarak tanınan dedesinin 1947'de temellerini attığı mesleği üçüncü kuşak olarak sürdüren Nejat Olguntürk, el arabasında mendil ve çorap satışıyla başlayan hikayenin, kokuya duyulan ilgiyle kolonyacılığa dönüştüğünü anlattı. Eski bayramlardaki yoğunluğun artık kalmadığını ancak salgın sonrası kolonyaya olan bilincin yeniden arttığını belirten Olguntürk, limon kolonyasının hala en çok tercih edilen ürün olduğunu söyledi. Vatandaşlara da kolonya alırken bilindik ve güvenilir markaları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

'Üç kuşaktır bu dükkanı ailece devam ettiriyoruz'

Kolonyacı Hikmet olarak tanınan dedesinin 1947'de temellerini attığı dükkanda aile geleneğini sürdürdüklerini söyleyen Nejat Olguntürk, 'Bu dükkanı kuran kişi, Kolonyacı Hikmet namıyla bilinen dedemdir. Biz üç kuşaktır bu dükkanı ailece devam ettiriyoruz. Dedem daha öncesinde el arabasıyla mendil, çorap gibi şeyler satarken, daha sonra mal almaya gittiği İstanbul'da kokuya olan ilgisinden dolayı malzemeleri temin etmiş. Kendi yaptığı birtakım deneylerle kolonya üretimine başlamış. Zaman içinde de bunları satmaya başlamış. Ben de yaklaşık 10 yıldır buradayım. Dedemden kalan bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

'Bayram öncesi talep artıyor ama eski yoğunluklar yok'

Bayram öncesinde kolonyaya olan talebin arttığını ancak eski yıllardaki hareketliliğin kalmadığını söyleyen Olguntürk, 'Tabii bayram öncesi kolonya talebi biraz artıyor ama eski yoğunluklar yok. Biraz dış faktörler de etkiliyor; dünyada yaşanan savaşlar, siyaset vesaire. Ama yine de kalıcı alışkanlığı olan müşterilerimiz var. Sağ olsunlar, geleneği aksatmamaya çalışıyorlar. Eski yıllara göre arada fark var ama salgından sonra tekrar kolonya bilinci oluştu. İnsanlar bu ürünün hem güzel hem de faydalı olduğunu hatırlamış oldu. Dolayısıyla yakın zamandaki yıllara göre yine talep artışı var' dedi.

'En çok limon kolonyası tercih ediliyor'

Müşterilerin en çok limon kolonyasını tercih ettiğini belirten Olguntürk, 'En çok limon kolonyası tercih ediliyor. Onun dışında parfüm kokulu kolonyalarımız da var. Zambak kokusu var. Dedemin geliştirdiği formüller vardı; 'gizli çiçek' gibi. Onlar da çok tercih ediliyor. Şu an için çocuklarıma ya da ileride bırakabileceğim biri yok ama öyle bir isteğimiz, hayalimiz elbette var. Bu dükkanın 100. yılını, hatta daha ilerisini görmesini muhakkak isteriz' ifadelerini kullandı.

'Güvenilir markalar tercih edilmeli'

Vatandaşlara kolonya alırken dikkatli olmaları yönünde tavsiyede bulunan Olguntürk, 'Kolonyalarla ilgili tavsiyemiz; bizden olsun olmasın, bilindik ve güvenilir markaları tercih etmeleri. Çünkü kolonya adı altında piyasada ne olduğunu bilmediğimiz, müşterilerden duyarak bizim de öğrendiğimiz çok alerji yapan ürünler satılıyor. Buna dikkat etmelerini tavsiye ederim. Maliyeti düşürmek için biraz kaliteyi azaltıyorlar. Biz en azından dedemiz nasıl yapıyorsa, piyasadaki duruma bakmadan onun yaptığı gibi yapmaya çalışıyoruz. Kalitemiz, kullandığımız maddeler ve kokularımız sabittir' şeklinde konuştu.