Kars Valisi Ziya Polat, Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katılarak öğrencilerle bir araya geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen programda trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulurken, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik eğitim faaliyetleri büyük ilgi gördü.

Bedesten Bölgesi'nde kurulan Trafik Eğitim Parkı'nı gezen Vali Polat, burada yürütülen uygulamalı eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. Trafik kurallarının küçük yaşta öğrenilmesinin önemine dikkat çeken Polat, çocuklarla sohbet ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Eğitim parkında öğrencilere; yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, emniyet kemeri kullanımı ve temel trafik kuralları konusunda uygulamalı eğitimler verildi.

Program kapsamında kurulan stantları da ziyaret eden Vali Polat, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılan yerli ve milli imkanlarla üretilen taşıt, araç-gereç ve teçhizatları inceledi. Güvenlik güçleri tarafından kullanılan teknolojik sistemler, trafik denetim ekipmanları, kontrol araçları ve çeşitli güvenlik donanımları hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Vali Polat, trafik güvenliğinin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğuna vurgu yaparak, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına hassasiyetle uyması gerektiğini ifade etti. Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için eğitim, bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirten Polat, özellikle çocuklara yönelik trafik eğitimlerinin gelecekte daha bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Etkinlik boyunca vatandaşlar da güvenlik güçlerinin tanıttığı araç ve ekipmanlara yoğun ilgi gösterdi. Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen programın, toplumda trafik bilincinin artırılması açısından farkındalık oluşturduğu ifade edildi.