Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde suni karlama altyapısını güçlendirecek dev yatırım için imzalar atıldı. Yaklaşık 25 milyon 588 bin 919 TL bedelli proje kapsamında 5 numaralı pistte eksik kalan 21 adet direk tipi karlama makinesi kurulacak.

Proje kapsamında daha önce altyapısı hazırlanan hatta 21 adet menhol imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 5 numaralı pistte modern suni karlama sistemi tam kapasiteyle hizmet verecek.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış'ın son yıllarda turizmde önemli bir ivme yakaladığını belirterek, yapılan yatırımların bölgenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Çalkın, 'Allah'a hamdolsun her gün yeni bir proje için bir araya geliyoruz. Valimizin başkanlığında bugün yine önemli bir protokol imzalıyoruz. Sarıkamış turizmi hem Kars hem de ülkemiz için önemli bir potansiyele sahip. Kafkasya'nın en güzel kayak merkezi diyoruz. Türkiye'de artık önemli bir konuma oturdu. Bunun altında büyük bir emek ve özveri var. Sadece kayak tesislerinin güçlendirilmesi değil, yıllardır sürdürülen altyapı çalışmaları, Doğu Ekspresi'nin güçlendirilmesi, Kars'taki turizm altyapısının geliştirilmesi ve Sarıkamış Kayak Merkezi'nin desteklenmesi bu başarının temelini oluşturuyor' dedi.

Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Çalkın, 'Yeni protokolle birlikte kar tesisimizi daha da büyüterek kayak merkezimizi güçlendirmeye devam ediyoruz' diye konuştu.

Kars Valisi Ziya Polat ise projelerin güçlü devlet desteğiyle yürütüldüğünü ifade ederek, Sarıkamış'ın dünya markası olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

Vali Polat, 'Bu imzaların arkasında devletimizin ve hükümetimizin güçlü desteği var. On yılların hayali olan suni karlama tesisinde geçen yıl 4 ve 5'inci pistlerin önemli bölümü tamamlandı. Şimdi ise 5'inci pistte eksik kalan 21 direk tipi karlama sisteminin ihalesini yaptık. En kısa sürede 4 ve 5'inci pistler tamamen suni karlama sistemiyle buluşacak' ifadelerini kullandı.

Sarıkamış'ın kristal karı ve sarıçam ormanlarıyla uluslararası ölçekte dikkat çeken bir merkez olduğuna vurgu yapan Polat, 'Dünya markası olmak istiyorsanız suni karlama artık olmazsa olmaz. Altyapımız güçlü, otel kapasitemiz her geçen gün artıyor. Kars artık bir turizm şehri oldu. Bu yıl 600 binin üzerinde turisti ağırladık. Hedefimiz bu yıl 1 milyon, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ise 2 milyon turist sayısına ulaşmak' şeklinde konuştu.

Tamamlanacak yatırımla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi'nin sezon süresinin uzatılması, kar garantisinin artırılması ve yerli-yabancı turist sayısında önemli artış sağlanması hedefleniyor.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda imza törenine Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü katıldı.