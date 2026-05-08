Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir dernek binasının kapıdan girmeye çalışan 1,5 metre uzunluğundaki yılan, Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Olay, ilçeye bağlı Alaplı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan sahil alanındaki dernek binası önünde yaşandı. Dernek binasına kapısından içeriğe girmeye çalışan 1,5 metre uzunluğundaki yılan gören vatandaşlar sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan 'yılan timi' olay yerine giderek yılanı yakalama çalışması başlattı. Kısa süren çalışmalarda yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.

İtfaiye personeli Rıdvan Atay, 'Yılan ihbarı aldıktan sonra hemen İtfaiye müdürlüğü olarak olay yerine gittik. Tam bir dernek binasına girerken yılanı alarak hemen doğaya salıverdik. Yakaladığımız yılan küpeli zehirli değil ama hırçındır. Bu yılanları evimizde gördüğümüzde itfaiyeyi arayalım. Öldürmeyelim, sonuç da o da bir canlı, doğal ortamına bırakacağız' dedi.