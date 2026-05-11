İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Mayıs tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 8,80 gram eroin maddesi, 21,92 gram esrar maddesi, 14,29 gram metamfetamin maddesi, 88,21 gram sentetik kannabinoid/bonzai maddesi, 1 adet sentetik ecza (Pregafix) maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör, 4 adet bong aparatı, 55 bin 480 adet kaçak sigara, 100 adet puro 60 adet elektronik sigara, 5 adet cep telefonu, 25 bin 119 adet ilaç, 3 bin 929 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 450 bin lira olduğu öğrenilirken, 63 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.