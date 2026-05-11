Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sağlık durumları nedeniyle eğitimlerini evde sürdüren özel öğrenciler, Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programla bilim, sanat ve teknolojiyle buluştu. Evlerinden çıkan özel çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 'Dünya Engelliler Haftası' çerçevesinde farkındalık oluşturan anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal erişilebilirlik vizyonuyla düzenlenen programda, evde eğitim alan öğrenciler okul duvarlarının ötesine geçerek akranlarıyla bir araya geldi. Programın ilk durağı Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi oldu. Evde eğitim gören özel öğrenciler, burada uzman eğitmenler eşliğinde robotik kodlama çalışmaları yaptı, bilimsel projeleri yakından inceledi. Sanatsal üretim alanlarında el becerilerini sergileyen çocuklar, teknoloji ve sanatı uygulamalı olarak deneyimlemenin sevincini yaşadı. Programın ikinci durağında ise öğrenciler, lise öğrencileriyle buluştu. Gün boyu süren atölye çalışmaları ve sosyal etkinliklerde abileri ve ablalarıyla ortak projeler yürüten özel çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Etkinliğe katılarak öğrencilerle yakından ilgilenen Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, kapsayıcı eğitimin önemine vurgu yaptı. Gayirinal, 'Evde eğitim gören öğrencilerimizin sadece akademik derslerle sınırlı kalmayıp, sosyal hayata katılımını desteklemek ve kendilerini toplumun aktif bir parçası olarak hissetmelerini sağlamak en büyük önceliğimiz. Çocuklarımızın bugün gözlerindeki o mutluluk ve heyecan, yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Eğitimde engel tanımayan bu sürece katkı sunan tüm öğretmenlerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.