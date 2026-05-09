Şırnak'ın Cizre ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı paydaşlığında yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu cami şenlikleri renkli görüntülere sahne oluyor.

Cizre'de öğrencilerin milli ve manevi değerlerle bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler, büyük bir ilgiyle devam ediyor. İlçe genelindeki camilerde gerçekleştirilen programlarda öğrenciler; paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma gibi değerleri sosyal sorumluluk bilinciyle harmanlıyor. Şenlik havasında geçen etkinliklerde, çocukların hem eğlenebileceği hem de manevi kazanımlar elde edebileceği özel alanlar oluşturuldu. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenen programlarda öğrenciler, akranlarıyla vakit geçirerek toplumsal sorumluluk duygusunu yerinde öğrenme fırsatı buldu. Katılımın yoğun olduğu şenliklerde, değerler eğitimi interaktif yöntemlerle genç kuşaklara aktarılıyor.

ÇEDES projesi çatısı altında yürütülen bu faaliyetlerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin temel vizyonuyla örtüştüğü vurgulandı. Proje kapsamında Cizre'de yetişen gençlerin; değerlerine bağlı, çevresine karşı duyarlı ve toplumsal meselelerde sorumluluk üstlenen bireyler olarak topluma kazandırılması hedefleniyor.