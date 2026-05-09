Manavgat ilçesinde sokakta bisikletiyle manevra yapmakta olan 9 yaşındaki kız çocuğu, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Motosikletiyle bisikletli kıza çarparak yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü, kendisinin hasta olduğunu, ailesinin kendisini merak edeceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı.

Kaza; sürücüsü belirlenemeyen 07 AZB 049 plakalı motosikletin, Bahçelievler Mahallesi 5001 sokakta bisiklete binmekte olan 9 yaşındaki S.A. isimli kız çocuğunun kullandığı bisiklete çarpması sonucunda meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, kendisinin hasta olduğunu, eşi ve çocuklarının kendisini merak edeceğini söyleyerek trafik ekiplerini beklemeden olay yerinden ayrıldı. Yaralanan kız çocuğu, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.