Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kamyonetin karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yukarıkocayatak Mahallesi'nde Kemal G. idaresindeki 07 CGY 77 plakalı kamyonet ile İsmail P. idaresindeki çakıl yüklü 07 JK 775 kamyonet çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü İsmail P. sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İsmail P. nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.