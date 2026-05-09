Sakarya'nın Karasu ilçesinde fırtına sebebiyle karaya oturan Kamerun bandıralı 'Ninova' isimli kuru yük gemisinin etrafına, muhtemel çevre kirliliğine karşı yüzer güvenlik bariyeri yerleştirildi.

Karasu sahilinde 1 Mayıs tarihinde etkili olan şiddetli fırtına ve dalga sebebiyle karaya oturan Ninova isimli kuru yük gemisinde inceleme çalışmaları sürüyor. Son iki gün içerisinde gemiye iki ayrı keşif dalışı gerçekleştirilirken, yapılan incelemelerde geminin taban kısmında hasar tespit edildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda geminin kurtarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde gemide bulunan yükün Karadeniz'e karışması ve muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçilmesi gayesiyle geminin çevresine dubalı yüzer güvenlik bariyerleri çekildi. Çember şeklinde yerleştirilen bariyerlerle, geminin hasarlı bölümünden meydana gelebilecek muhtemel sızıntının Karasu sahiline yayılmasının engellenmesinin hedeflendiği öğrenildi.