Manavgat'ta Demokrasi Bulvarı girişindeki yaya geçidinden geçtiği sırada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarptığı kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi Demokrasi Bulvarı girişinde yaya geçidinden geçiş yapmakta olan Av. Mücahit Gündoğdu, otomobilin sol ayağına çarpması sonucu yaralandı. Gündoğdu'ya çarpan aracın durmayarak olay yerinden ayrılması nedeniyle plakası ve sürücüsü belirlenemezken, olay yerinin yakınında bulunan süs havuzunun duvarına oturan Gündoğdu, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
