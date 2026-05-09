Manavgat ilçesinde motosikletin plakasını bezle kapatan motosiklet sürücüsüne 140 bin TL para cezası uygulanırken, motosikleti 1 ay trafikten men edildi.

Kavaklı Mahallesi'nde devriye görevi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi, seyir halindeki motosikletin plakasının görülmeyecek şekilde bez ile kapatılmış olduğunu görünce motosikleti durdurdu. Olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekip tarafından yapılan kontrolde Yunus E. T.'nin kullandığı motosikletin ve motosiklet sürücüsünün başka eksiğinin olmadığı belirlenirken motosiklet sürücüsüne motosikletin plakasını okunmayacak şekilde bezle kapatması nedeniyle 140 Bin TL para cezası uyguladı. Ayrıca motosiklet 1 ay trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, sürücü belgesine de 1 aylığına geçici olarak el konuldu.