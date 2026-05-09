Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.

Kaza; Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö.'nün kullandığı 07 BYS 978 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyir halindeki Abdulbaki S.'nin kullandığı 07 BSE 329 plakalı motosikletler çarpıştı.

Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.