Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Alanyaspor - Kayserispor maçına hakem Yasin Kol atandı. Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak maçta Yasin Kol'un yardımcılıklarına Bahtiyar Birinci ile Kerem Ersoy'u atadı. Kayserispor; bu sezon Yasin Kol'un yönettiği 3 maçta da berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı Eyüpspor ile 1-1, Karagümrük ile 2-2, Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Yasin Kol, bu sezon ilk kez Alanyaspor maçı yönetecek.