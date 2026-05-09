Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Yasin Kol yönetecek.

Erciyes 38 FSK, 2. turda veda etti
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Alanyaspor - Kayserispor maçına hakem Yasin Kol atandı. Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak maçta Yasin Kol'un yardımcılıklarına Bahtiyar Birinci ile Kerem Ersoy'u atadı. Kayserispor; bu sezon Yasin Kol'un yönettiği 3 maçta da berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı Eyüpspor ile 1-1, Karagümrük ile 2-2, Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Yasin Kol, bu sezon ilk kez Alanyaspor maçı yönetecek.

Kaynak: İHA