Alanyaspor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan son yıllardaki maçlarda dikkat çekici istatistikler ortaya çıktı. İki takım arasında 2016-17 sezonundan bu yana oynanan 19 lig maçında Alanyaspor üstünlük kurdu. Geride kalan 19 karşılaşmada Alanyaspor 11 galibiyet alırken, Kayserispor 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz ekibi rakip filelere toplam 38 gol gönderirken, Kayserispor ise 18 gol kaydetti. Kayserispor; rakibini son olarak 2024-25 sezonunun ilk yarısında sahasında 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip, 2025-26 sezonunda oynanan son mücadelede ise Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Rekabette en farklı skorlar ise Alanyaspor'un aldığı galibiyetlerde dikkat çekti. Turuncu yeşilli ekip, 2018-19 sezonunda sahasında Kayserispor'u 5-0, 2021-22 sezonunda ise 6-3 mağlup etti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2025-26 Kayserispor-Alanyaspor 0-0

2024-25 Alanyaspor-Kayserispor 1-1

2024-25 Kayserispor-Alanyaspor 2-0

2023-24 Alanyaspor-Kayserispor 1-0

2023-24 Kayserispor-Alanyaspor 1-0

2022-23 Kayserispor-Alanyaspor 0-4

2022-23 Alanyaspor-Kayserispor 3-1

2021-22 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2021-22 Alanyaspor-Kayserispor 6-3

2020-21 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2020-21 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2019-20 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2019-20 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2018-19 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2018-19 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2017-18 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2017-18 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2016-17 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2016-17 Alanyaspor-Kayserispor 3-0