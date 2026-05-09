Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan şahsı polis ekipleri ikna ederek, aşağı indirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, H.A. intihar etmek için köprüye çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de H.A.'nın bulunduğu köprünün altına şişme yatak açtık. H.A. polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güvenli bölgeye çekildi. H.A. sakinleştirildikten sonra polis aracına alınarak, köprüden indirildi.

H.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.