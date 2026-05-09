Ankara'da anne ve teyzesinin hafriyat kamyonu altında kalarak ezilmesine neden olan kazayla ilgili konuşan kadın, olayı kasıtlı gerçekleştirdiğini iddia ettiği sürücünün tutuksuz yargılanma kararı sonrası ikinci şoku yaşadığını dile getirdi.

Çankaya'nın Emek Mahallesi'nde 4 Ağustos 2025'te meydana gelen olayda, Murat Üneş idaresindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Semra Çevik (75) ve kız kardeşi Anıl Gülçür'ün (67) üzerinden geçmişti. Kazanın ardından Anıl Gülçür olay yerinde, ağır yaralanan kız kardeşi Semra Çevik ise tedavi gördüğü hastanede kazadan bir hafta sonra vefat etmişti. Kaza sonrası görülen iki duruşmada, 10'dan fazla suç kaydı bulunan Üneş'in tutuklu halinin devamına karar verilmişti. 4 Mayıs'ta görülen üçüncü duruşmada ise sanık şoför Murat Üneş, adli kontrol tedbiriyle tahliye olmuştu. Kararın ardından bir kez daha şoke olduklarını belirten Gülçür'ün kızı Beste Gülçür Kaplan ise karara tepki gösterdi. Sanık Üneş'in olayı kasıtlı şekilde işlediğini ileri süren Gülçür, aile fertlerinin hem ruhsal hem de fiziksel yönden çok fazla etkilendiğini ifade etti. Hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Gülçür, 17 Haziran'daki dördüncü duruşmadan umutlu olduklarını kaydetti.

'Karşı tarafın sevinç çığlıkları mahkeme salonunu doldurdu'

Son duruşmada mahkeme salonunda yaşananlarla ilgili konuşan Beste Gülçür Kaplan, 'Bu durumu üzüntüyle karşıladık. İlk iki duruşmada tutukluluk kararı verildiğinde duygularımızı içimizde yaşamaya çalışmıştık. Son duruşmada karşı tarafın sevinç çığlıkları mahkeme salonunu doldurdu. İki cenazenin çıktığı bir ev için çok ağır bir durumdu. 10'dan fazla suç kaydı bulunan bir kişinin serbest bırakılması bizi derinden yaraladı' dedi.

'Hafriyat kamyonunun altında ezilerek paramparça oldular'

Ailecek büyük bir travmanın etkisinde olduklarını dile getiren Gülçür, 'Annemi ve teyzemi okul önündeki bir yaya geçidinde kaybettim. Hafriyat kamyonunun altında ezilerek paramparça oldular. Bu olay bir evlat için çok acı. Annem ve teyzem karşı yola geçmek için yayaların yapması gereken her şeyi yapıyorlar. Yolu kontrol ederek dikkatli bir şekilde karşıya geçmeye çalışırken bu olayı yaşıyorlar. Emekleyerek kurtulmaya çalışıyorlar. O sırada da sürücünün aracını sürmeye devam etmesi bizde ciddi bir travma oluşturdu' ifadelerini kullandı.

'Ayakta kalmaya çalışırken üzerine verilen bu karar bizde yıkıma neden oldu'

Tahliye kararından dolayı üzüntü duyduklarını belirten Gülçür, 'Birinci ve ikinci bilirkişi raporu ile adli tıp raporunda asli kusurlunun şoför olduğu belirten ifadeler yer alıyor. Şahsın 9 ay sonra tahliye olması bizi çok üzdü. Ayakta kalmaya çalışırken üzerine verilen bu karar bizde yıkıma neden oldu. Kusuru olmadığı halde böyle bir olayda acı bir şekilde vefat eden iki kişinin davasının görüldüğü mahkemede sevinç çığlıklarının yükselmesini aklım almıyor' dedi.

'Babam üzüntüden kalp krizi geçirdi'

Babasının, kardeşinin, kendisinin ve diğer teyzesinin olayın ardından sağlık problemleriyle mücadele ettiğini dile getiren Gülçür, 'Ayakta zor durduğum bir zamandan geçiyorum. Babam üzüntüden kalp krizi geçirdi ve ağır bir ameliyat geçirdi. Ardından da uzun bir yoğun bakım süreci geçirdi. Bu süreçte ben de hasta oldum. Kendi hastalığımla mücadele ederken babama da bakmak zorunda kaldım. Olaydan sonra kardeşimin de hastalığı ilerledi ve hastanede tedavi gördüğü için üçüncü duruşmaya dahi katılamadı. Babama bakmak zorunda kaldığım için kardeşimin yanına gidemedim. Diğer teyzem ise iki kardeşini bir hafta arayla kaybetmenin acısıyla farklı sağlık sorunları yaşıyor' şeklinde konuştu.

'Her zaman yanımızda olan anne ve teyzemizin Anneler Günü'nü kutlayamayacağız'

Bu seneki Anneler Günü'nü buruk geçireceklerini söyleyen Gülçür, 'Bizi sevgiyle büyüten, her zaman yanımızda olan anne ve teyzemizin Anneler Günü'nü kutlayamayacağız. Böyle bir günü çok buruk ve eksik yaşayacağız. Bu acının ve travmanın tarifi yok. Adil bir karar verileceğine dair inancımızı ve adalete olan güvenimizi koruyoruz. Bir sonraki duruşmada bir nebze de olsa yüreğimize su serpecek gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz' dedi.