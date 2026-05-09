Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'İz Bırakan Muhasebe Bilim İnsanları' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Altundal, akademisyenler, muhasebeciler, iş insanları ve öğrenciler katıldı. Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi iş birliğinde hazırlanan sergi; Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla oluşturuldu. Sergide, muhasebe bilimine yön veren isimlerin portreleri sanatsal çalışmalarla bir araya getirilerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, üniversite bünyesinde bilimsel ve kültürel iş birliklerinin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Davetliler sergi alanını dolaşarak eserler hakkında bilgi aldı.