Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Ormanlarımızın yanmaması için tüm kurumlarımızla iletişim halinde olacağız' dedi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, okul ve çevresinde güvenlik tedbirleri ile 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile birlikte il protokolü üyeleri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, okul çevresinde alınması gereken güvenlik tedbirleri ile orman yangınlarına karşı yürütülecek çalışmalar ele alındı. Kurum temsilcileri görüş ve önerilerini aktarırken, alınacak önlemler masaya yatırıldı. Bilecik Belediyesi'nin her iki başlıkta da kurumlarla koordineli şekilde çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Başkan Subaşı, sürecin titizlikle yürütüleceğini belirtti.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Valimiz Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı ile 2026 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı'na katılarak, kurumlarımızla birlikte alınacak önlemleri ve gerçekleştirilecek çalışmaları değerlendirdik. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte koordineli şekilde çalışmaya ve gerekli tüm tedbirleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.