Bilecik'te, şehit Sedat Çakır'ın annesi Refiye Çakır seneyi devriyesi kapsamında ziyaret edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı seneyi devriyesi kapsamında, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden şehit annesi Refiye Çakır'a ziyaret gerçekleştirildi. 6 Mayıs 1989 tarihinde Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Sedat Çakır, dualarla anıldı. Gerçekleştirilen ziyarete, İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdülkadir Taşletimur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ile Şehit-Gazi Birimi personeli Nigar Köse katıldı. Ziyaret sırasında, aileye çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileriz' dedi.