AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pelitözü Gölpark'ta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı ile birlikte Gölpark'ta üniversite öğrencileriyle buluştu. Gerçekleştirilen programda öğrencilerle sohbet edilerek talep ve görüşleri dinlendi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençlerin eğitim hayatı, gelecek hedefleri ve beklentileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Programın gençlerle iletişimin güçlendirilmesi ve fikir alışverişinin artırılması açısından önemli olduğu belirtildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Gençlerimizin enerjisi, fikirleri ve samimi sohbetleriyle çok kıymetli bir buluşma gerçekleştirdik. Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek gençlerimizle aynı heyecanı paylaşmayı sürdürüyoruz' dedi.