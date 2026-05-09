Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ar-Ge ve teknoloji odaklı iş birliği toplantısına katıldı.

Eskişehir'de üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen Ar-Ge ve teknoloji odaklı iş birliği toplantısına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi de katıldı. Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ortak projelerin artırılması, teknoloji odaklı üretimin geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Toplantıya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı. Program kapsamında ATAP A.Ş. Genel Müdürü Duygu Yalnızoğlu tarafından teknoparkın yapısı, faaliyet alanları ve yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi. Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi A.Ş. (ETİM) Genel Müdürü Zafer Gökavdan ise kurumun faaliyetleri ve devam eden projelere ilişkin bilgi verdi. Toplantıda ayrıca bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ortak çalışma alanları, üniversitelerin akademik bilgi birikiminin sanayiye aktarılması ve yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Üniversitemiz, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalara katkı sunmayı ve bölgesel kalkınmaya destek sağlayacak projelerde aktif rol almayı sürdürmektedir' dedi.