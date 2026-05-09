Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında Bilecik'ten 50 öğrenci gençlik kamplarına uğurlandı.

'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi çerçevesinde 08-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek gençlik kamplarına Bilecik'ten 50 öğrenci gönderildi. Öğrenciler, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunması hedeflenen kamp programı için uğurlandı. Kamp öncesi öğrencileri Müdürlüğünden uğurlayan Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilere başarılar dileyerek verimli ve güzel bir kamp süreci geçirmeleri temennisinde bulundu.

