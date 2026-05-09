Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'e bağlı Yeniköy'de düzenlenen Hıdırellez coşkusuna ortak oldu.

Yeniköy Köyünde gerçekleştirilen Hıdırellez şenliklerine katılan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşların sevincine ortak oldu. Başkan Subaşı, beraberinde başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte köy sakinleriyle buluştu. Etkinlikte vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Subaşı, köylülerle sohbet ederek yapılan pilavları da dağıttı. Baharın müjdecisi Hıdırellez'i büyük bir coşkuyla karşıladıklarını ifade eden Başkan Subaşı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Bugün Yeniköy'de Hıdırellez coşkusuna ortak olduk. Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe başkanlarımız, başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz eşliğinde Yeniköylü vatandaşlarımızla bir araya gelip aynı sofrada buluşmanın, paylaşılan bir tabak pilavın bereketini ve muhabbetini birlikte yaşadık. Gönlünü, sofrasını ve gülümsemesini bizimle paylaşan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum' dedi.