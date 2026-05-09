Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayvansever İbrahim Göçer'in yıkımı yapılacak 5 katlı ağır hasarlı binada mahsur kalan köpeği canı pahasına kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalarda yıkım işlemleri devam ediyor. Yıkım işlemlerinin devam ettiği kentte sokakta yaşayan hayvanlar ise dondurucu soğuklarda ağır hasarlı binalara sığınıyor. Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı ağır hasarlı binanın 5. katında bir köpeğin mahsur kaldığı fark edildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 34 yaşındaki hayvansever İbrahim Göçer, binaya girerek köpeği canı pahasına kurtardı. Ağır hasarlı binadan kurtardığı köpeği güvenli bölgeye götüren Göçer'in hayvanları kurtardığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurtarılan köpek tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

'Ağır hasarlı binaya girdik, köpeği bir şekilde aldık, aşağıya indirdik ve doğal ortamına bıraktık'

Canını hiçe sayarak 5 katlı ağır hasarlı binaya girerek mahsur kalan köpeği kurtaran hayvansever İbrahim Göçer, 'Vatandaşlardan bize ihbar geldi, ağır hasarlı binanın 5. katında köpeğin kaldığını ihbar ettiler. 5 katlı bina çok ağır hasarlı yıkılmayı bekliyordu. Binaya çıktık, merdivenler de çok yıkılmıştı. Binaya girdik ve baktığımızda 5. katta köpek orada duruyordu. Ondan girip köpeği bir şekilde aldık, aşağıya indirdik ve doğal ortamına bıraktık. Şu an Hatay'ın her tarafında böyle ağır hasarlı binalarda olunca insanlar bizlere ulaşıyor. Bizler gelip bu canlıları burada kurtarıyoruz. Yağmurlu havalarda ve soğuklarda korunmak için giriyor. Binaya girip kaldığı sürece aşağı inemiyorlar. Aşağı inemedikleri için aç susuz kalıyorlar. Kırıkhan'da bunu çok yaşadık. Allah'a dua ederek girdim. İnsanlardan dua bekledik ve buradaki ablalarımız ve abilerimiz hepsi dua etti. Gönüllü bir abiyle birlikte yukarı çıktık. Köpeğimizi düzgün bir şekilde aldık ve aşağıya indirdik. Sağlığında bir sorun yoktu ve korkak olduğu için zaten direkt elimizden kaçtı gitti' ifadelerini kullandı.