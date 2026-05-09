Gaziantep'in Araban Ovası, baharın gelişiyle birlikte rengarenk görüntülere büründü. Uzun süredir etkili olan yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle, ovada ve kırsal dağlık alanlarda gelincikler ile çeşitli bitkiler çiçek açtı.

Sonbahar ve kış aylarında görülen kar ve yoğun sağanakların ardından yeşile bürünen ova, papatyalar, gelincikler ve farklı çiçek türleriyle adeta doğal bir tabloyu andırıyor. Bölgenin önemli tarım alanlarından biri olan Araban Ovası, aynı zamanda birçok meyvenin yetiştiği verimli topraklarıyla dikkat çekiyor.

Vatandaşlar, Karasu Çayı, Sıtma Pınar Çayı ve Fırat Nehri çevresinde oluşan doğal güzellikleri görmek ve temiz bahar havasını solumak için bölgeye akın ediyor. Doğaseverler, kışın yorgunluğunu ve iş stresini, doğayla iç içe vakit geçirerek atıyor.