SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 'Anneler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Annelerin toplumun en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, 'Annelerimiz yalnızca aile hayatında değil, aynı zamanda toplumsal yaşamın şekillenmesinde de büyük rol üstlenmektedir' dedi.

Bilinçli ve güçlü toplumların yetişmesinde annelerin emeğinin belirleyici olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, 'Aile Türk toplumunun temelidir. Annelerimiz ise bu temelin en güçlü dayanağıdır. Sevgi ve şefkatleriyle hayatımıza yön veren annelerimiz, yaşamın her anında varlıklarıyla bizlere güç vermektedir. Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen sevgilerini ve desteklerini esirgemeden bizlere yol göstermektedirler. Annelerimiz yalnızca hayatı öğretmekle kalmaz; aynı zamanda ahlaki değerleri, vicdanı ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretirler. Aile bağlarının güçlenmesinde ve toplumsal değerlerin korunmasında büyük sorumluluk üstlenen annelerimiz, üstlendikleri bu kutsal görevle her türlü takdiri hak etmektedir. Onların emeği, fedakârlığı ve rehberliği, daha aydınlık ve daha sağlam bir geleceğin inşasında en değerli güçtür' ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Dağlı, 'Aile Yılı'nı kutlarken, en büyük gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; ebediyete irtihal eden annelerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum' diyerek mesajını sonlandırdı.