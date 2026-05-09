Gazeteci Ali Atalar'ın 'Anadolu'nun Yüzleri' sergisi Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde açıldı. 25 Mayıs'a kadar açık kalacak sergide Ali Atalar koleksiyonundan seçilen Anadolu kadın ve çocuk temalarından oluşan fotoğraflar yer alıyor.

Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda yapılan sergi açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zehra Ünal, Kültür Sanat ve Bilim Daire Başkanı Hüseyin Ateş, Eğitim Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal ve ziyaretçiler katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan yardımcısı Zehra Ünal yaptığı açılış konuşmasında Gaziantep'i bir kültür ve sanat şehri yapma yolunda önemli adımlar attıklarını belirterek, 'Gaziantep'in kültür ve sanat şehri olması için elimizden gelen tüm imkânları seferber ederek hizmet etmeye çalışıyoruz. Kahraman Emmioğlu Sanat merkezimizde yıl boyu yüzlerce sergi açmaktayız. Buradaki sergimizde Anadolu yaşamının geçmiş dönemdeki durumuna vurgu yapan kartpostallardan oluşan bir serginin açılışındayız. Koleksiyoner Ali Atalar'a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Tüm halkımızı sergiye davet ediyorum' dedi.

Açılış töreninde konuşan koleksiyoner Ali Atalar yaptığı konuşmasında, '1970'li yıllarda başlayan biriktirme ve koleksiyon maceramın ilk ayağı bu kartpostallardır. Kartpostal biriktirmeye başladığımda yalnızca Anadolu yaşamını anlatan kartlar topladım. Çocuklar ve kadınların ağırlıkta olduğu koleksiyonda Anadolu'nun çileli yaşamı anlatılmaktadır. Anneler günü öncesi açılmasının ayrı bir önemi de bulunmaktadır. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

