Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Arsuz Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.