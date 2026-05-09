Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi su fiyatlarında indirim için harekete geçti. 14 Mayıs'ta yapılacak Buski Genel kurulunda su indiriminin gündeme alınması ve Bursalıların yükünün hafifletilmesi için adımlar atılacağı açıklandı. Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi üstünlüğüne sahip olduğu Büyükşehir Meclisi'nde alınacak kararla da su fiyatlarında indirim kesinleşmiş olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yeni yönetimin su fiyatlarında artış yapmadığını vurgu yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: 'Su faturalarında indirim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayı itibarıyla BUSKİ Genel Kurulu ve resmi süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hedefimiz; hemşehrilerimize kaliteli, sürdürülebilir ve erişilebilir hizmetleri en doğru şartlarda sunmaktır. Bilgilerinize sunuyor, destekleriniz ve anlayışınız için siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. 4 Temmuz 1994 tarihinde BUSKİ Genel Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda su tarifeleri, her ay enflasyon artış oranına göre güncellenmektedir. Son endeks okumasına yansıyan farkın nedeni de bu rutin güncellemedir. Bunun dışında 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla su fiyatlarına yönelik herhangi bir ek fiyat artışı uygulanmamıştır.

Öte yandan yoğun yağmur ve kar yağışının ardından Bursa'daki tüm barajların seviyeleri yüzde 100'e yaklaşmış bulunuyor