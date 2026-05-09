Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova'da dünyanın sayılı ve Türkiye'nin tek geofit bahçesi olan 'Türkiye Geofit Bahçesi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

Bir dizi programa katılmak için Yalova'ya gelen Bakan Yumaklı, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde bulunana ılıman iklim kuşağını en büyüğü olan Türkiye Geofit Bahçesi'ni gezdi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, 'Bugün Anneler Gününün hemen öncesindeyiz. Bütün evlatlar annelerine mutlaka ama mutlaka öyle ya da böyle herhangi bir tür çiçeği getirip verirler ki sevgilerinin nişanesi olsun. Bugün de çiçekçilik konusunda Türkiye'ye bu konuda çok önemli bilgiler aktaran konuda merkez olan illerimizden Yalova'dayız. Ülkemiz bu alanda öne çıkmaya başladı son dönemde. Yılda 2 milyar adet süs bitkisi üretiyoruz ve bundan yaklaşık 140 milyon dolara yakın bir gelir elde ediyoruz. Tabii bu alanda özellik nedir? Bilgi istiyor, tecrübe istiyor. Avrupa'daki rakiplerinizle bir rekabet içerisindesiniz. Türkiye artık bu anlamda rekabetin bütün dezavantajlarını kendi lehine çevirebilecek bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmuş durumda. Bu sektörün başka özelliği de istihdam açısından son derece önemli. Yani işte doğrudan 100 bin, dolaylı 500 bin civarında bir istihdam sağlıyor. Bu da son derece kıymetli. Yani her açıdan katma değerli bir üretim nedir desek Bunu gerçekleştiren bu sektör' dedi.

'Kesme çiçek özellikle Avrupa'da rekabet ettiğimiz bir husus'

Türkiye'de süs bitkiciliğinin başladığı yerin Yalova olduğunu hatırlatan Yumaklı, 'Bütün Türkiye Yalova'dan açıkçası bu bilgileri elde edindi. Şu anda Türkiye'nin farklı yerlerinde de yine süs bitkiciliği gelişerek devam ediyor. Türkiye bu anlamda çok önemli. Yalova'da süs bitkilerinde her ne kadar Türkiye'ye öğrettiyse de şu anda dördüncü sırada. Bu da bu sektörün Türkiye'nin diğer illerinde de nasıl geliştiğini gösteren önemli bir husus. Aynı zamanda Yalova, Orkide'nin neredeyse yarısını üreten bir ilimiz. Yani pek çok konuda hem iklimi itibariyle hem bilgi ve tecrübesi itibariyle bütün bu özelliklere sahip. Şu anda biz bakanlığımızın TİGEM'in 1500 dönümlük arazisini süs bitkileri üreten 40 firmaya 29 yıllığını kiraya vermiş durumdayız. Bu da özellikle bu sektörün gelişmesine önemli etki etmiş oldu. Tabii su ihtiyacı var, devlet su işlerimiz de bu su ihtiyacını farklı gölet ve sulama sistemleriyle karşıladı. Örnek bir sektörel kümelenme, tabii dediğim gibi çok kesme çiçek özellikle Avrupa'da rekabet ettiğimiz bir husus. Çok dinamik bir şekilde cevap vermeniz gerekir. Çok hızlı olmanız gerekir. Burada da bugünlerde özellikle onlarla rekabette bazı süreçlerimizin uzun olmasından kaynaklı bir problemimiz var. Onu da inşallah en kısa zamanda çözeceğiz. Biz biraz önce Tarım Orman Gençlik Konseyimizin bir üyesi olan 42 arkadaşımızdan birisinin serasını gezdik. Süs bitkileri üretimini inceledik. Nihal Başkan isimli kardeşimizin. Onunla da gerçekten bu manada genç kardeşlerimizin, hanım kardeşlerimizin bu sektöre ilgi duymasının aslında çok da zor olmadığını konuştuk tekrar. Bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz illerin kendi potansiyellerini harekete geçirmek adına.'

'Gen bankasında bin 200 adet tür mevcut'

Geofit Bahçesi hakkında da bilgi veren Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

'Şimdi de TAGEM'in Tarımsal Araştırma, Geliştirme ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün geofit merkezindeyiz. Geofit ne demek? Lale, sümbül, çiğdem gibi soğanlı bitkilerin tamamına geofit bir bilimsel tabiriyle söyleniyor. Ülkemizdeki geofit bitki türleri bu merkezde saklanıyor. Hakikaten buraya bütün akademisyenlerin, bu konuda eğitim görenlerin ya da bu konuya ilgi duyanların mutlaka görmesi gereken bir merkez burası. Geofit çeşitliliği açısından Türkiye'nin florası, bitki örtüsü son derece zengin. Sadece bunları tespit etmek, bunları bulmak, çıkarmak ve bu gibi merkezlerde, Geofit merkezi bu açıdan son derece önemli. Vatandaşlarımızın bilgisine sunmak önemli. Buradaki arkadaşlarımız uzman arkadaşlarımız özellikle bir kardeşimiz Türkiye'de yaklaşık 450 bin kilometrelik bir yol kat ederek Türkiye'nin bütün hemen hemen illerini gezerek orada literatüre girmemiş ama hali hazırda var olan o bitki türlerini tespit edip buraya getirip burada da onların çoğalmasını sağlamış durumda. Dünyanın çevresini on bir kez dolaşmış demektir bu. Yani aslında adanmış bir ömrü ifade ediyor. Ülkemizin güzellikleri her açıdan belki de ifade edilemeyecek kadar çok büyük kıymete sahip. İşte biz de tam bu anlamda bakanlığımızın bir diğer önemli sorumluluğu olarak ülkemizdeki biyoçeşitliliği tespit etmek, bunları kayıt altına almak, Bunların sürdürülebilir bir şekilde çoğaltılabilmesini gerçekleştirmek adına çalışıyoruz. Şu anda gen bankasında bin 200 adet tür mevcut. Arkadaşlarımız çoğaltma ve melezleme çalışmalarını yapıyorlar. Tabi sadece bu merkezlerde bu bitki türlerinin sergilenmesi tek başına yetmez. Dolayısıyla bir takım işbirliğini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ve bunun özel sektör marifetiyle de yaygınlaştırılmasını sağlamaya gayret ediyorlar. Burası Temmuz ve Ağustos ayları hariç halkımızın gelip ziyaret etmesine açık. Ben tekrar buradan bütün öğretmenlerimizi, bütün akademisyenlerimizi, Türkiye'nin dört bir tarafından kimler varsa burayı mutlaka bir destinasyon olarak belirlemelerini istiyorum. Tabii çiçekleri konuştuk. Yalova'da çok çok her gittiğimiz yerde hemen hemen çiçeklerin her türünü gördük. Onları aldık kokladık. Ama şimdiden dünyanın bütün güzellikleri ve ülkemin en güzel çiçekleri annelere gelsin diyorum. Şimdiden bütün Anneler Gününü tebrik ediyorum.'