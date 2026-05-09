Şırnak'ın Cizre ilçesinde Anneler Günü, Dicle Nehri kenarında bulunan tarihi Bırca Belek Parkı'nda düzenlenen özel bir etkinlikle coşkuyla kutlandı. Dicle Nehri kıyısında bir araya gelen annelere karanfiller dağıtıldı.

Cizre Kaymakamlığı koordinesinde; Halk Eğitimi Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile Destek Merkezleri (ADEM) iş birliğiyle hazırlanan Anneler Günü programında çok sayıda kadın bir araya geldi. Tarihi surların gölgesinde ve Dicle Nehri'nin eşsiz manzarasında gerçekleştirilen etkinlikte, anneler unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğe katılan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke ve ilçe protokolü ile birlikte stantları tek tek gezip annelere karanfil dağıttı. Karanfillerini alan annelerin mutluluğu yüzlerine yansırken, Bırca Belek Parkı el emeği ürünlerin sergilendiği stantlarla adeta bir bayram yerine döndü.

Annelere yönelik gerçekleşen etkinlikte annelere hitaben konuşan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, 'Annelerimiz, birliğimizin ve dirliğimizin en güçlü harcıdır. Onların fedakarlığı ve sevgisi geleceğimizi aydınlatan en parlak ışıktır. Bugün burada, Cizre'nin bu tarihi atmosferinde onlarla bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz' dedi.