Aydın Fen Lisesi öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen İl Geneli Münazara Turnuvası'nda elde ettikleri başarıyla Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Aydın genelinde 20 takımın yarıştığı turnuvaya 5 farklı takımla katılan Aydın Fen Lisesi, finalde iki takımıyla birden yer aldı. Kutalp Karabacak ve Yaren Gökce'den oluşan 'Çürütcem Kaçın' takımı ile Eymen Öge ve Ada Dilli'den oluşan 'İzmir Boyozları' takımı finalde mücadele etti. Final müsabakalarının ardından Eymen Öge ve Ada Dilli'den oluşan 'İzmir Boyozları' takımı il şampiyonu olarak Aydın'ı temsil etme hakkı kazandı. Elde edilen başarıyla öğrenciler, Mersin'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde hem okullarını hem de Aydın'ı ulusal düzeyde temsil edecek. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tüm öğrenciler tebrik edilirken, şampiyon olan takıma Türkiye finallerinde başarı dileğinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca süreç boyunca emeği geçen danışman öğretmenlere ve destek veren okul ailesine teşekkür edildi.