Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 3 günlük hackathon (kodlama maratonu) programında, genç yazılımcılar yapay zeka ve yeni nesil dijital teknolojiler üzerine projeler geliştirdi.

Dev3Pack, Solana Frontierve ve Kozalak Hub iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Millet Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 24 genç geliştirici, üç gün boyunca takım çalışmaları yürüterek teknoloji odaklı projeler üzerinde çalıştı. Programın son gününde, geliştirilen projeler Demo Day kapsamında jüriye sunuldu. Gençlerin geliştirdiği 10'un üzerinde proje dijital ortama taşındı.

Genç profesyonelleri bir araya getirerek şehrin gelişen yazılım ve girişimcilik ekosistemine değer katan organizasyonda Efe Yılmaz ve Ömer Balaban ikilisinden oluşan takım, 'Snowball' isimli projeleriyle hackathonu birincilikle tamamladı.