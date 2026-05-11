Antalya Valisi Hulusi Şahin nisan ayında kentte 10 bin 324 olay meydana geldiğini ve bunların yüzde 99,8 aydınlatıldığını açıkladı.

Vali Şahin, 2026 yılı Nisan ayı asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı. İl genelinde 10 bin 304 olay meydana geldiğini bunların yüzde 99,8 aydınlatıldığının bilgisini veren Şahin 'Bu olayların 3 bin 325'i kişilere, bin 193 mal varlığına, 119'u millete ve devlete, bin 633'ü topluma karşı meydana gelmiş olup, 4 bin 54 suç ise takibi şikayete bağlı suçlar teşkil etmektedir. 5 bin 11 aranan şahıs yakalanmış, bin 11'i tutuklanmıştır. 1 adet uzun namlulu silah, 120 adet tabanca, 144 adet kuru sıkı tabanca ,108 adet av tüfeği 3 bin 429 adet fişek, 137 adet av tüfeği fişeği, 20 adet kesici alet, 40 adet çalıntı oto, 22 adet çalıntı motosiklet, 4 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 milyon 825 bin 623 TL ziynet eşyası, 29 bin 900 TL değerinde döviz ele geçirilmiştir. İl genelinde 3 bin 889 uygulama yapılmış, bu uygulamaların 3bin 128'i şok uygulama şeklinde gerçekleştirilmiştir. İl genelinde 1 milyon 235 bin 621 şahıs, 1 milyon 118 bin 188 araç sorgulanmıştır' dedi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik 127 operasyon

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik 127 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Vali Şahin, 'Kaçakçılık suçları 62 , mali suçlar 50, organize suçlar 11, aklama suçları ve suç gelirleri ile ilgili 4 olmak üzere toplam 127 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 353 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 165 şahıs serbest, 96 şahıs adli kontrol aldı. 28 şahıs gözaltı, 68 şahıs ise tutuklandı' ifadelerini kullandı.

Mali suçlarda 24 şahıs tutuklandı

Mali suçlarla mücadele kapsamında rüşvet suçundan 10 şüpheli şahsa işlem yapıldığını aktaran Şahin, 4 şahsın adli kontrol, 2 şahsın serbest ve 4 şahsın ise tutuklandığını söyledi. Şahin, 'Mali suçlarla mücadele kapsamında zimmet suçundan 45 şahsa işlem yapıldı. 1 şahıs serbest 26 şahıs adli kontrol, 18 şahıs tutuklandı. Tefecilik suçundan 12 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 10 şahıs adli kontrol aldı. 2 şahıs tutuklandı. İhaleye fesat karıştırmada 28 şahıs gözaltına alındı' dedi.

Nisan ayı organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara da değinen Şahin, 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma suçundan 5 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 5'i tutuklandı. 6136 sayılı yasaya muhalefetten 14 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 5 şahıs serbest 9 şahıs tutuklandı' diye konuştu.

459 milyon 595 bin 798 TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı ele geçirildi

Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçundan 28 şüpheli şahsa işlem yapıldığını aktaran Şahin, '13 şahıs adli kontrol şartı ile serbest, 15 şahıs tutuklanmıştır. Aranan şahıslara yönelik; 18 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda 39 adet tabanca, 4 adet av tüfeği,48 bin 500 adet fişek, 388 kg. kaçak tütün, 18 bin 292 paket sigara, 14 bin 940 adet makaron, 515 adet elektronik sigara, 2 bin 80 litre kaçak alkol, bin 700 litre etil alkol, 49 şişe Kaçak içki, 9 bin 730 adet kaçak ilaç, 72 bin 182 adet kaçak eşya, 41 bin 146 adet kaçak emtia, 58 adet belge, 26 adet sahte para, 459 milyon 595 bin 798 TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı ele geçirilmiştir' ifadelerine yer verdi.

13 bin 46 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı

Nisan ayında 8 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli organizatör şahıs hakkında işlem yapıldığını belirten Şahin, 'Yakalanan 10 düzensiz göçmen hakkında gerekli işlemler yapılarak Döşemealtı GÖKSEM'e teslim edilmiştir. İnsan ticareti ile mücadele kapsamında icra edilen 2 operasyonel faaliyette 2 şüpheli yakalanmış olup 4 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarılmıştır. Yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Mobil Göç Noktalarında 4 bin 807, merkez ve dış ilçe birimlerimizce 8 bin 239 yabancı uyruklu şahsın ülkemizde yasal kalışı yönünden sorgulamaları yapılmıştır. Bu sorgulamalar neticesinde toplamda 3 Suriye uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapılmış, 47 Suriye uyruklu şahıs Göksem'den gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edilmiş, kayıtsız 32 Suriye uyruklu şahıs geçici barınma merkezlerine sevk edilmiş, 81 farklı uyruklarda yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmek üzere Göksem'den geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde toplamda 133 bin 340 yabancı uyruklu şahıs oturma ve çalışma izinli olarak ikamet etmektedir. Bunlar uyruklarına göre; 27 bin 237 Rusya Federasyonu, 19 bin 346 Kazakistan, 14 bin 800 Ukrayna, 71 bin 957 diğer ülke vatandaşlarıdır. Ayrıca ilimizde; 641 uluslararası koruma kapsamında, 6 bin 850 geçici koruma kapsamında olmak üzere toplamda 140 bin 831 düzenli göçmen şahıs bulunmaktadır' dedi.

Yasaklı maddeye yönelik bin 118 narkotik operasyon

Vali Şahin, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bin 118 narkotik operasyonu gerçekleştirildiğini aktararak, 'Bin 256 şüpheli şahsa işlem yapılmış ve 130 şahıs tutuklanmıştır. 42 kilo 741 gr. esrar, 41 kilo 492 gr. skunk, 3 kilo 889 gr. eroin, 2 kilo 633 gr. kokain, 2 kilo 290 gr sentetik kannabinoid/bonzai, 735 gr. metamfetamin, 71 gr. kenevir tohumu, 183 kök kenevir bitkisi, 436 bin730 adet sentetik ecza, bin 910 adet 929 bin 211 kullanımlık bonzai (A4), 315 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Ayrıca NARVAS projesi kapsamında yapılan 334 ihbara istinaden 984 uygulama yapılmıştır' diye konuştu.

Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 17 operasyonda toplam 61 şüpheli şahıs yakalandığını aktaran Şahin, 31 şahısın serbest, 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest ve 19 şahısın tutuklandığını belirtti.

Nisan ayında 448 bin 396 sürücü denetlendi

İl genelinde nisan ayı boyunca toplam bin 958 trafik kazası meydana geldiğini kaydeden Vali Hulusi Şahin, 'Bu kazalarda 12 kişi hayatını kaybederken, bin 387 yaralı bulunmaktadır. 448 bin 396 sürücü denetlendi, 86 bin 208 idari para cezası uygulandı. 3 bin 497 araç trafikten men edildi. 129 scooter sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Korsan taşımacılık kapsamında 57, engelli araçları için ayrılmış park yerleri denetimleri kapsamında bin 804 araca cezai işlem uygulandı' dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışmalarını da paylaşan Şahin 'Sahil Güvenlik unsurları tarafından 2 bin 365 saat seyir icra edilmiş; bu görevlerde 347 adet deniz aracı, işletme ve şahıs kontrol edilmiş ve mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 52 adet deniz aracı, işletme ve şahsa yasal işlem uygulanmıştır. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 2 bin 476 adet şahıs sorgulaması yapılmış olup, sorgulama sonucunda arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalanmış ve cezaevine sevki gerçekleştirilmiştir. 6 adet arama kurtarma olayında 19 şahıs sağ olarak kurtarılmıştır. Canlı Deniz Kaynaklarının Korunması kapsamında, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 117 bin 758 TL. idari para cezası uygulanmıştır. Deniz Çevresinin Korunması ve Deniz Kirliliğinin Önlenmesi kapsamında, Çevre Kanunu'na muhalefetten toplam 63 bin 802 TL. idari para cezası uygulanmıştır' şeklinde konuştu.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tuncay Caferoğlu ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun eşlik etti.