Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından hububat sektörüne yönelik düzenlenen teknik inceleme ve sektör değerlendirme programı kapsamında, sektörde faaliyet gösteren GTB üyeleri Ankara, Polatlı ve Konya'da çeşitli temas, saha incelemeleri ve teknik değerlendirmelerde bulundu.

GTB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alagöz, GTB Meclis Üyesi Hakkı Kılıç ile 11 No'lu Meslek Komitesi üyeleri ve sektör temsilcisi borsa üyelerinin yer aldığı programda; lisanslı depoculuk sistemleri, elektronik satış salonları, ürün alım-satım süreçleri, tarımsal ticaret altyapıları ile yaklaşan hasat sezonu öncesinde hububat piyasalarındaki güncel gelişmeler yerinde değerlendirildi.

Program kapsamında ilk olarak Ankara Ticaret Borsası (ATB) ziyaret edilerek Genel Sekreter Eyüp Şenol Ömeroğlu ile bir araya gelindi. Gerçekleştirilen görüşmelerde; lisanslı depoculuk faaliyetleri, elektronik işlem sistemleri, ürün ticaretine yönelik uygulamalar ve borsa altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, sektörün mevcut yapısı ve geleceğine yönelik görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında ayrıca ATB bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapılarak, lisanslı depoculuk sistemlerinin işleyişi, ürün muhafaza süreçleri ve tarımsal ticarette dijitalleşmenin sağladığı avantajlar ele alındı.

Programın ikinci durağında Polatlı Ticaret Borsası ziyaret edilerek Elektronik Satış Salonu'nda incelemelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında ürün alım-satım süreçleri, elektronik işlem altyapısı ve salon uygulamaları yerinde incelenirken, Polatlı Ticaret Borsası Genel Sekreteri Tugay Aydoğdu tarafından yürütülen sistemler ve uygulama süreçlerine ilişkin teknik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Program süresince Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Güven de GTB heyetine eşlik etti.

Teknik inceleme programının son durağında ise Konya Ticaret Borsası ziyaret edilerek Elektronik Satış Salonu'nda yürütülen işlemler ve borsa uygulamaları incelendi. Konya Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Osman Eser tarafından gerçekleştirilen sunumda; elektronik satış sistemleri, ürün işlem süreçleri, piyasa işleyişi ve tarımsal ticarette teknoloji kullanımına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında ayrıca bölgedeki hububat ekili tarım arazilerinde saha incelemeleri gerçekleştirilirken, üreticiler, tüccarlar, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinerek yeni sezon öncesi üretim beklentileri, verimlilik öngörüleri, iklim şartlarının üretime etkileri, maliyet unsurları ve piyasa dinamikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, gerçekleştirilen programın sektör açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirterek, tarımsal üretim ve ticarette sahadan elde edilen verilerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Akıncı, 'Tarım sektöründe doğru analiz yapabilmek ve sağlıklı bir piyasa öngörüsü oluşturabilmek adına üretim bölgelerini yerinde incelemek, sektör paydaşlarıyla birebir temas kurmak ve uygulamaları sahada görmek büyük önem taşıyor. Üyelerimiz gerçekleştirilen bu programlarla hem farklı bölgelerdeki tarımsal üretim altyapısını yerinde gözlemleme hem de sektörün güncel ihtiyaç ve beklentilerini doğrudan sahadan dinleme fırsatı buluyor. Özellikle lisanslı depoculuk, elektronik satış sistemleri ve tarımsal ticarette dijitalleşme gibi alanlarda edinilen tecrübeler, sektörümüzün gelişimi açısından önemli katkılar sunmaktadır' dedi.

Sürdürülebilir tarımsal üretim ve güçlü ticaret yapısının ortak akıl ve iş birliğiyle mümkün olabileceğine dikkat çeken Akıncı, üretici, tüccar, sanayici ve borsalar arasındaki koordinasyonun artırılmasının hem sektörün rekabet gücüne hem de tarımsal ticaretin sağlıklı şekilde gelişmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.