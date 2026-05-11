11 Mayıs 2008'de ölen Gaziantep'in efsane sanayicilerinden Naci Topçuoğlu vefatının 18. yılında Gaziantep Asri Mezarlıkta yer alan mezarı başında düzenlenen törenle dualarla anıldı.

Sanayici Naci Topçuoğlu için düzenlenen anma törenine GSO Meclis Üyesi Ali Can Koçak, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Kent Konseyi eski başkanı Dr. Samet Bayrak, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu, çocukları Naci, Gülden ve Fulden ile eşi Necla Topçuoğlu ve çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı. Okunan kuran-ı kerim ve duaların ardından oğlu Naci Topçuoğlu babası Naci Topçuoğlu'nun örnek bir insan olduğunu ve yaşamı boyunca sadece sanayi alanında değil birçok alanda örnek bir kişilik sergilediğini, bıraktığı eserleri yaşatmaya devam edeceklerini dile getirerek törene katılanlara teşekkür etti. Merhum Naci Topçuoğlu'nun anısına düzenlenen tören Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasıyla sona erdi.