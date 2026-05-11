Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Bilim İletişimi Ofisi Kültürevi, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atiye Güner'in eserlerinden oluşan 'Seçkiler' adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi'nde yer alan HKÜ Bilim İletişimi Ofisi ve Kültürevi'nde sanatseverlerle buluşan sergide, Güner'in son bir buçuk yılda açtığı iki kişisel sergiden seçilen toplam 8 eser yer aldı.

Açılış programına, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen iletişim fakülteleri dekanları katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Bilim İletişimi Ofisi ve Kültürevi'nin tarih, kültür, sanat ve bilim iletişimini aynı çatı altında buluşturan önemli bir mekân olduğunu belirterek, 'Üniversiteler yalnızca bilimsel üretimin değil; aynı zamanda kültürün, sanatın ve toplumsal hafızanın da merkezidir. Bugün burada, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Atiye Güner'in son dönem çalışmalarından oluşan 'Seçkiler' sergisini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın, doğa, mekân ve insan ilişkisini farklı tekniklerle yorumlayan bu eserler, sanatın düşünsel ve duygusal derinliğini güçlü bir şekilde yansıtıyor' dedi.

Sergide yer alan eserlerde kadın, doğa, mekan ve insan ilişkisi sanatsal bir bakış açısıyla ele alındı. Doç. Dr. Atiye Güner, 'Seçkiler' adlı serginin, son dönemde açtığı 'Giz Bahçesi' ve 'Mekân ve İnsan' adlı kişisel sergilerinden seçilen çalışmalardan oluştuğunu belirtti. 'Giz Bahçesi' sergisinde kadın ve doğa etkileşimini, 'Mekan ve İnsan' sergisinde ise mekân ve insan birlikteliğini konu edindiğini ifade eden Güner, toplam 8 eserden oluşan sergide tuval üzerine yağlı boya, akrilik, kolaj ve karışık tekniklerden yararlandığını söyledi.

Programın sonunda, HKÜ Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Batu Duru, bilim iletişimi kavramı ve ofisin çalışma alanları hakkında bilgi verdi. 100 yılı aşkın tarihe tanıklık eden tarihi Gaziantep HKÜ kültürevinde hizmete açılan merkezin; iki sergileme alanı, İletişim Müzesi ve Bilim İletişimi Ofisi bölümlerinden oluştuğunu aktaran Duru, söz konusu mekânın kültür, sanat, tarih ve bilim iletişimini bir araya getiren çok yönlü bir buluşma alanı olarak tasarlandığını ifade etti.