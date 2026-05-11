Bartın'da Engelliler Haftası'nda düzenlenen yürüyüş, down sendromlu Deha Kartal'ın yaptığı telsiz anonsunun ardından başladı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bartın'da yürüyüş düzenlendi. Belediye Sosyal tesisleri önünde başlayan yürüyüşe, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, daire müdürleri, kurum amirleri, fiziksel ve zihinsel engelliler ile aileleri katıldı. Polisin yoğunluk güvenlik tedbiri aldığı yürüyüş öncesinde down sendromlu Deha Kartal, alanda gördüğü polislerin telsizinden anons yapmak istedi. Emekli bir polisin oğlu olan Deha, Vali Nurtaç Arslan'ın verdiği onayın ardından polis telsizinden anons yaptı. Yürüyüş güzergahındaki engellerin kaldırılmasını isteyen Deha, polis haber merkezine yaptığı anonsunda, ''Yolumuzu açın geliyoruz şimdi'' ifadelerini kullandı. Anons sonrası programa katılanlar yürüyüşe başladı. Yürüyüşte ön sıradaki tekerlekli sandalyedeki engellilerin yardımına ise yine engelli tanıdıkları ve arkadaşları yetişti. Etkinlik, Cumhuriyet meydanında çelenk sunumu ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.