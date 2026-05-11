Bolu'da eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı eserlerle 'Bolu'nun Babası' olarak anılan hayırsever iş insanı İzzet Baysal, 37. İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında düzenlenen törenle anıldı.

Bolu'da 4 gün sürecek olan 37. İzzet Baysal Şükran Günleri etkinliklerinin üçüncü gününde, merhum İzzet Baysal için Anıtpark'ta anma programı düzenlendi. Programa, İzzet Baysal'ın yeğeni Ahmet Baysal, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, Bolu Baro Başkanı Avukat Sinan Barut, Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Rıfkı Kulaksız, vakıf mütevelli heyeti üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşuyla başlayan programda, protokol üyeleri tarafından İzzet Baysal Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından program kapsamında kurulan 'Bilim ve Teknoloji' stantları gezildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan deney ve projeler protokol üyeleri tarafından incelendi.

'Gönüllerde iz bırakan büyük bir dava ve gönül insanıdır'

İzzet Baysal'ın büyük bir dava ve gönül insanı olduğunu belirten Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 'Ömrünü; kazandıklarını paylaşmaya, insanımıza hizmet etmeye ve yaşadığı şehre değer katmaya adayan merhum İzzet Baysal, yalnızca bir hayırsever değil; gönüllerde iz bırakan büyük bir dava ve gönül insanıdır. Geride bıraktığı eserler, yalnızca binalar ve inşaatlardan ibaret değildir. Onlar; iyiliğin, vefanın ve insan sevgisinin en güçlü tezahürüdür. İzzet Baysal, yaşarken verme erdemini hayatının merkezine koymuş; paylaşmanın bereketini ve dayanışmanın gücünü bizlere en güzel şekilde göstermiştir. Bolu'nun dört bir yanında yükselen eserlerinde; onun azim, çalışkanlık ve yüksek bir idealizmle şekillenen hayat hikâyesine, güçlü iradesine hep birlikte şahitlik ediyoruz' şeklinde konuştu.

'Eğitim ve toplumsal kalkınmayı hayatının merkezine koymuş bir vizyonerdir'

Merhum İzzet Baysal'ın kalkınmayı hayatının merkezine koymuş bir vizyoner olduğunu aktaran BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit,'İzzet Baysal sadece başarılı bir iş insanı değil; Eğitimi ve toplumsal kalkınmayı hayatının merkezine koymuş bir vizyonerdir. Bugün Bolu'nun dört bir yanında yükselen eğitim ve sağlık yatırımları, onun milletine duyduğu derin bağlılığın nişanesidir. Bu büyük mirasın yaşayan sembolü olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitemiz, bugün binlerce öğrencisi ve güçlü akademik kadrosuyla ülkemizin saygın kurumları arasında yer almaktadır' dedi.

İzzet Baysal'a yazılan mektup okundu

İzzet Baysal Vakfı Mütevelli heyeti başkanvekili Fatih Yamaner, Ahmet Baysal'ın İzzet Baysal'a yazdığı mektubu okudu. Okunan mektupta şu ifadelere yer verildi; Sevgili amca, her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 Mayıs gününde; doğduğun ve tüm varlığını bıraktığın Bolu halkıyla birlikte, ismini taşıyan caddede, heykelinin önünde seni bir kez daha rahmet, minnet ve sevgiyle anıyoruz. Çok sevdiğin Bolulular, sana duydukları sevgiyi her yıl aynı içtenlikle göstermeye devam ediyor. Adını ve hatıranı yaşatarak, her insana nasip olmayacak bir unutulmazlığın örneğini veriyorlar. Ve en önemlisi sevgili amca; emanetin olan İzzet Baysal Vakfı'na sahip çıkıyor, onu aynı inanç ve aynı sorumluluk duygusuyla yaşatmaya devam ediyorlar. Acaba dünyada bunun bir başka örneği var mıdır? Bu yıl bizim için ayrı bir anlam taşıyor sevgili amcam. Çünkü vakfımız, senin attığın temeller üzerinde 40. yılına girmiş bulunuyor. Aradan geçen bunca yıl bize şunu çok net gösterdi: Senin vasiyet ettiğin gibi, İzzet Baysal Vakfı kıyamete kadar iyi ellerde kalacak ve hayırlar yapmaya devam edecektir.'